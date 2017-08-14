Сын Луценко сделал родителям подарок на четверть миллиона гривень

Старший сын Генерального прокурора Украины Александр Луценко сделал своим родителям подарки на четверть миллиона гривень. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного рееста деклараций.

Так, согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии от 14 августа, Юрий Луценко получил подарок в неденежной форме стоимостью 119,3 тыс. грн. Источником дохода выступил его сын Александр. В тот же день народный депутат Ирина Луценко задекларировала такой же подарок в неденежной форме за 119,3 тыс. грн от сына Александра.

Читайте такжеСуд арестовал землю и расположенную на ней недвижимость "вертолетной площадки Януковича" - Луценко

Отметим, ранее "Наши деньги" писали, что сын генпрокурора Александр Луценко зарабатывает на аренде квартир на Печерске, записанных на бухгалтера жены генпрокурора Светлану Рыженко.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Луценко безвозмездно пользуется домом под Киевом площадью почти в тысячу квадратных метров. Соответствующая информация есть в электронной декларации генпрокурора за 2016 год.