В декларации НАТО Украине обещают советы и поддержку

Лидеры НАТО подчеркивают необходимость последующих реформ в Украине для воплощения в жизнь ее евроатлантических стремлений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в декларации НАТО, одобренной по итогам саммита.

“Мы подчеркиваем важность обязательств Украины продолжать имплементацию необходимых политических, экономических, оборонных и безопасности реформ с целью реализации євротлантических стремлений, и мы, как и прежде, готовы оказывать помощь для этого”, - отмечается в документе.

При этом лидеры НАТО отметили ключевую важность политической стабильности для успеха в реформах.

Руководители НАТО подтвердили свое решение, одобренное на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года, относительно того, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО.

“Мы максимизируем наши советы, помощь и поддержку для их реформ в рамках Комитетов Украина-НАТО и Грузия-НАТО”, - отмечается в декларации.

Лидеры НАТО также выразили убеждение в том, что годовые национальные программы помогут Украине и Грузии в продвижении необходимых реформ, хотя и отказались прогнозировать, когда могут быть приняты решения о Планах действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) для обеих стран.

Кроме того, в декларации содержится положительная оценка вклада Украины в общую безопасность, в том числе, через участие в операциях НАТО.