У Днепропетровского губернатора отобрали кресло в Едином центре

Президиум и политический совет партии «Единый центр” принял решение освободить от должности заместителя председателя партии главу Днепропетровской областной государственной администрации Виктора БОНДАРЯ и заслушать вопрос относительно дальнейшего его пребывания в рядах “Единого центра” на следующем заседании президиума партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого центра”, такое решение было принято по результатам рассмотрения публичных заявлений заместителей председателя партии В.БОНДАРЯ и председателя Севастопольской городской администрации Сергея КУНИЦЫНА, сделанных ими в средствах массовой информации.

В отношении С.КУНИЦЫНА было принято решение о перенесении рассмотрения данного вопроса на следующее заседание президиума “Единого центра”.