НАПК проведет полную проверку е-деклараций 220 чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции по состоянию на август текущего года приняло решение о проведении полной проверки деклараций 220 чиновников за 2015 и 2016 годы.

Как сообщается на сайте антикоррупционного ведомства, НАПК по состоянию на август текущего года рассмотрело информацию по 376 обращениям, полученным от физических или юридических лиц, из средств массовой информации и других источников.

«На основании этой информации НАПК приняло решение о проведении полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по 220 субъектам декларирования и представленным ими 265 декларациям за 2015, 2016 годы», - говорится в сообщении.

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В НАПК отметили, что по результатам рассмотрения информации в обращениях приняты решения об отказе в проведении полной проверки 156 субъектов декларирования.

Также отмечается, что решениями НАПК о результатах полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в частности, устанавливается достоверность или недостоверность указанных в электронной декларациях сведений. «В первом случае решение направляются декларанту для ознакомления. В случае обнаружения недостоверных сведений, НАПК сообщает об этом декларанту и руководителю органа, где работает декларант. Также, если действия не предусматривают административной или уголовной ответственности, НАПК вносит предписание или направляет материалы дела в специальные уполномоченные органы в сфере противодействия коррупции: НАБУ, ГПУ, МВД. По своему отдельному решению НАПК составляет и направляет в суд протоколы об административных правонарушениях», - пояснили в ведомстве.

Как сообщаул УНИАН, НАПК выявило нарушения в декларациях Климпуш-Цинцадзе и Климкина за 2015 год. А в декларациях главы правительства Владимира Гройсмана и министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового нарушения отсутствуют.