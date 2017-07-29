НАПК выявило нарушения в декларациях Климпуш-Цинцадзе и Климкина за 2015 год

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в декларациях вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и министра иностранных дел Павел Климкина за 2015 год.

Как сообщается на сайте НАПК, агентство на своем заседании приняло решение об утверждении результатов проверок деклараций премьер-министра Владимира Гройсмана, членов правительства Павла Климкина, Тараса Кутового, Иванны Климпуш-Цинцадзе, народных депутатов, судей и других чиновников.

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"В декларациях главы правительства Владимира Гройсмана и министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового нарушения отсутствуют. В декларациях других субъектов декларирования большинство нарушений касаются ст. 46 ЗУ "О предотвращении коррупции»: неполнота отражения доходов (п. 7, ч. 1 ст. 46), неполное отражение сведений об имеющихся денежных активах (п. 8 ч. 1 ст. 46), финансовых обязательствах (п. 9 ч. 1 ст. 46), расходы и операции, совершенные в отчетном периоде (п . 10, ч. 1, ст. 46) и другое", - заявили в НАПК.

В частности, отмечается, что нарушения были выявлены у председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка, народных депутатов Украины VIII созыва Александра Абдуллина (декларация за 2015 год) и Александра Третьякова (декларация за 2016 год).

Также, отметили в НАПК, по результатам проверки были выявлены нарушения в декларации судьи Высшего административного суда Украины Анатолия Еремина, потому что он подал недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Поэтому Агентство приняло решение о вынесении предписания, согласно пункту 5 Раздел IV «Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

"По результатам проверки деклараций других должностных лиц состава коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией, конфликта интересов, признаков незаконного обогащения не установлено. Отметим, что точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников", - отметили в НАПК.