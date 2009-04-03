ДУСя сократила свои расходы на треть

Государственное управление делами (ГУД) в 2009 году сократило свои расходы на 34%.

Об этом сообщил руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК в интервью газете “Україна молода” (№ 61 от 3 апреля 2009 года).

«Вот приведу вам цифры: бюджет ведомства в 2008 году составлял 1 миллиард 223 миллиона гривень, бюджет этого года - 678 миллионов. Для примера хочу сказать: бюджет 2004 года составлял приблизительно такую же цифру», - сказал И.ТАРАСЮК и добавил: “Но на всем экономим!”.

По его словам, в государственном бюджете на 2009 год четко написано, что нынешний бюджет ГУД составляет 66% предыдущего. “Расходы на визиты Президента за границу - сокращены. Изготовление государственных наград - сокращение. Обслуживание деятельности Президента - сокращение. Финансовая поддержка санаторно-курортных заведений ГУД (это имеем в виду и резиденции, заповедники) - 60% потребности. В общем, экономия бюджета - 44%. Мне кажется, среди всех распорядителей бюджетных средств в этом году ГУД больше всех экономит. Причем вводим меры по экономии тех средств, которые нам выделили. Мы сократили 20% работников - никто таких мер не делал. Мы уменьшили пакеты по мобильным телефонам, пересмотрели тарифы, документооборот”, - подчеркнул руководитель ГУД.