Сведение счетов с политическими оппонентами: в УКРОПе прокомментировали задержание своего партийца на Волыни (фото)

Задержание в Луцке члена партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Александра Тиводара является попыткой властей принудить политических оппонентов на Волыни к повиновению. Об этом говорится в заявлении УКРОПа, обнародованном на официальном сайте политсилы. Александр Тиводар – заместитель председателя Волынского областного союза афганцев, руководитель общественного формирования «Стража порядка». В 2014 году он активно занимался обеспечением порядка и безопасности в городе.

«Театрализованное задержание нашего однопартийца, которое произошло средь бела дня под прицелом фотокамер журналистов СМИ, оппонирующих УКРОПу на Волыни, в очередной раз показало, что власть имущие грубо и цинично сводят счеты с людьми, которые служат своему государству и согражданам, но отказываются идти на поводу у них самих. До этого были обыски в Волынском областном совете, который защищает интересы общественности в сфере добычи янтаря», – сказано в тексте документа.

В УКРОПе отметили, что задержание члена партии произошло на основании липового уголовного дела, открытого сотрудниками СБУ в Закарпатской области. Также сотрудники Службы безопасности во время допроса избили и не пускали в больницу жителя города Романа Демидюка, который проходит по «делу» Александра Тиводара. Кроме того, в последнее время давлению и нападениям подверглись укроповцы в Житомирской и Полтавской областях.

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«Украинское объединение патриотов – УКРОП» требует от власти прекратить грязную борьбу с политическими оппонентами, стиль которой все больше напоминает 37-й год. Дальнейшее пренебрежение законом, наступление на права и свободы граждан – прямой путь к установлению тирании в государстве и уничтожению демократического имиджа Украины на международной арене. Украинский народ с этим мириться не станет!» – резюмировали в «Украинском объединении патриотов».

Тем временем утром 9 августа под стенами управления СБУ в Волынской области начался митинг в поддержку задержанного Александра Тиводара. На нем присутствуют депутаты областного и городского советов, члены союза воинов-афганцев, союза воинов АТО Волыни. Они требуют опровергнуть информацию о якобы боевых минах и планах захвата зданий, которые якобы были изъяты во время обысков в здании «Стражи порядка».