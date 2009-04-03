Сколько России придется потратить на выборы в Украине?

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН (фракция "Единая Россия") считает, что Россия должна финансово помочь политическим силам, которые выступают за развитие отношений с Москвой.

Об этом он сказал 2 апреля на пресс-конференции в Москве.

В частности, он отметил, что в России и других странах будут наблюдать за ходом президентской избирательной кампании в Украине. При этом он раздал журналистам материалы одной украинской газеты, где говорится, что несмотря на экономический кризис бюджет западных фондов, действующих в Украине, составляет более 70 млн. дол. Он подчеркнул, что это «только вершина айсберга».

«Речь идет о новой попытке после 2004-2005 годов оказать влияние на исход политической борьбы, навязать свои консультации не только своим традиционным союзникам – прозападным партиям в Украине, но и тем, которые вроде выражают пророссийские идеи, например, Партии регионов», - сказал К.ЗАТУЛИН.

По его мнению, в такой ситуации Россия должна «поднять перчатку» брошенную Западом, и поинтересоваться, каким образом при будущей политической ситуации будут защищены интересы российских соотечественников.

Отвечая на вопрос УНИАН, сколько Россия должна потратить на поддержку пророссийских политических сил он сказал: «Россия должна тратить в половину меньше, чем Запад». Он подчеркнул, что речь идет не о государственной помощи, а помощи некоммерческих организаций, консалтинговых фирмах и фондов.

«У нас нет необходимости тратить так много, но что-то нам все равно придется тратить», - сказал К.ЗАТУЛИН, добавив, что за годы независимости Украины, Россия только за счет поставок дешевого газа подарила Украине десятки млрд. дол.

«Никто не благодарен России за эту поддержку, никто не несет никаких обязательств за то, что эти деньги были выделены потому, что деньги были выделены безадресно», - сказал он.

По его мнению, когда речь идет о финансировании политического процесса, помощь должна оказываться адресно.

Он отметил, что, не нарушая украинское законодательство необходимо найти такие формы поддержки политических сил, настроенных на развитие отношений с Россией, которые позволили выйти на телеэкран и донести свою позицию избирателям.

«Этим занимаются все», - подчеркнул он. При этом он подчеркнул, что в Украине действуют сотни западных фондов, которые обеспечивают влияние на политический процесс в стране.