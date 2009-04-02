Тимошенко прочитала все «записки сумасшедшего» Партии регионов в Раде

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что блокирование работы Верховной Рады депутатами фракции Партии регионов является сценарием подготовки к проведению досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«У меня есть такое подозрение, что может быть создано такое предприятие с ограниченной ответственностью приблизительно по такому принципу: «Мы блокируем, а ты оглашаешь досрочные выборы указом». Приблизительно так. Возможно, это такая подготовка к досрочным парламентским выборам, которые они очень хотели бы провести вместе с Президентом Украины, к сожалению», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что никаких правовых оснований для проведения досрочных выборов в парламент не существует. По ее словам, ее политическая сила не допустит проведения досрочных выборов.

«Я почитала все плакаты, которыми Партия регионов обвешала сегодня Верховную Раду. Я думаю, что после того, как они вместе с экспертами разобрались, чем отличается Гоголь от гоголя-моголя, они, таким образом, решили своеобразно отметить юбилей Гоголя. Вы же помните «Записки сумасшедшего»? Так вот, сегодня в парламенте мы их можем на стенах почитать», - поиронизировала глава правительства.

По ее мнению, люди, которые приходят в политику с помощью выборов, должны оправдывать доверие избирателей. «Они (политики) не должны отбрасывать в сторону доверие, должны работать, а не сачковать», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.