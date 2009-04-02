Нунсовец «тремя руками» за то, чтобы сводить Черновецкого к психиатру

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности властей Киева, народный депутат от НУ-НС Кирилл КУЛИКОВ констатирует, что провести психиатрическую экспертизу действующего мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО можно только по решению суда.

Об этом депутат сказал в комментарии УНИАН, отметив, что очень бы хотел, чтобы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО признали психически здоровым.

«Я являюсь, поверьте мне, сторонником, причем тремя руками, того, чтобы Леонид Михайлович прошел психиатрическую экспертизу, которая бы постановила, что он дееспособен, - сказал депутат, – потому что это позволит привлекать Леонида Михайловича к ответственности. Да, за эти деяния, что он творит, надо отвечать, а психически больной ни за что не отвечает».

Председатель ВСК также отметил, что это не он выдвигал тезис о необходимости провести Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ психиатрическую экспертизу. В тоже время он уточнил, что Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ можно провести экспертизу только по решению суда, «но на сегодняшний день, соответственно, решения суда еще нет, а в суд можно будет подать только после того, когда будет возбуждено уголовное дело».

К.КУЛИКОВ отмечает, что Следственная комиссия каждый день проводит заседания. «Каждый день заслушиваем людей: экспертов, представителей общественности, спортивных организаций по вопросом культурного наследия, экологической среды, развития спорта и так далее. То есть мы действуем в рамках нового закона о временных следственных комиссиях, который вступил в силу с марта», - сказал депутат.

К.КУЛИКОВ также отметил, что он «совсем не тоскует по церкви Сандея АДЕЛАДЖИ». «Ну нет у меня этого. Я в его церковь не хожу, но почему я должен все время созерцать исповеди Сандея АДЕЛАДЖИ на коммунальном канале «Киев», который создавали еще мои дедушка с бабушкой?», - сказал К.КУЛИКОВ.