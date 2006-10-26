Гриценко не понимает разных подходов к газу и флоту

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что цена на российский газ для Украины, его транзит в Европу и цена аренды за базирование ЧФ РФ должны рассматриваться комплексно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня журналистам во время рабочей поездки во Львов.

“Вопрос обеспечения баланса и определения цены на газ (для Украины), по моему мнению, не может рассматриваться отдельно без рассмотрения вопроса о транзите российского газа в Европе, так же как и экономические условия пребывания ЧФ РФ на территории Украины», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что 10 лет назад эти вопросы решались в комплексе, поэтому когда один из вопросов, а именно цена российского газа для Украины увеличилась в разы, то, очевидно, нужно ставить вопрос о зеркальном пересмотре условий транспортировки российского газа украинской газотранспортной системой, и рассмотреть вопрос о рыночных подходах к определению цены за аренду территории Черноморским Флотом в Крыму.

«Мы не можем в одном секторе жить по-братски, а в другом секторе – жить по-рыночному – нужно быть последовательными, если переходим на рыночные принципы в наших отношениях, то это должно охватывать все секторы», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет о выталкивании ЧФ РФ, поскольку Украина должна защищать собственные национальные экономические интересы. «По моему мнению, правительство должно проводить переговоры с российской стороной по всему комплексу вопросов, а не пытаться секторально решить одни поставки газа по цене, которая пока еще определена по непонятным критериям, и при этом не менять цены на транзит и не ставя вопрос о цене аренды», - подчеркнул он.

По его убеждению, в таком случае такие взаимности будут сбалансированными и взаимовыгодными.

«Это лишь временное решение вопроса. И не понятно, насколько учтены интересы Украины с точки зрения сохранения ее газотранспортной системы», - добавил он.