В Житомирской ОГА представили нового руководителя департамента труда и социальной защиты населения Прокопця

В Житомирской ОГА сегодня представили нового руководителя департамента труда и социальной защиты населения Юрия Прокопця.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, с 4 августа директором департамента труда и социальной защиты населения Житомирской ОГА стал Юрий Прокопец.

Распоряжение о назначении нового руководителя подписал председатель облгосадминистрации Игорь Гундич.

Представил директора департамента коллективу сегодня заместитель председателя – руководитель аппарата ОГА Алексей Ясюнецкий.

«Желаю вам плодотворной работы и приветствую в команде председателя облгосадминистрации Игоря Гундича», – сказал Ясюнецкий.

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Прокопец, обращаясь к коллективу, сказал, что дальше будет общаться с каждым из сотрудников относительно их обязанностей и задач.

«Прежде всего, мы работаем для людей. Социальная защита – это самая близкая к населению. Именно мы должны стать тем мостиком, с помощью которого люди будут получать надлежащую помощь, защиту и чувствовать поддержку области и государства», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской облгосадминистрации осуществлен ряд кадровых назначений. Так, в частности, 22 июня этого года был назначен новый руководитель управления образования и науки ОГА Ларису Шевчук, а также председатель облгосадминистарции Гундич назвал имя хедхантера Артема Сачука.

Также сегодня своим распоряжением Гундич уволил еще одного руководителя структурного подразделения администрации: с 4 августа Елена Савельева уже не будет возглавлять службу по делам детей Житомирской облгосадминистрации.

«Освободить Савельеву Елену Олеговну с должности начальника службы по делам детей Житомирской областной государственной администрации 4 августа 2017 года по соглашению сторон», – говорится в распоряжении.

Прокопец Юрий Васильевич родился 16 июня 1961 года в с. Скрагливка Бердичевского района Житомирской области. Имеет высшее образование, в 1987 году окончил Киевский торгово-экономический институт по специальности «Технология и организация общественного питания» и получил квалификацию инженера-технолога.

Трудовая деятельность:

1978-1979 гг. – каменщик строительного управления №23 треста «Киевгорстрой №5», г. Киев.

1979-1981 гг. – служба в армии.

1981-1987 гг. – студент Киевского торгово-экономического института.

1987-1993 гг. – заведующий столовыми завода «Станки-автоматы», г. Житомир.

1992-1994 гг. – директор торгового центра, м. Житомир.

1994-1996 гг. – заместитель председателя правления ОАО «Верстатуниверсалмаш», г. Житомир.

1996-1997 гг. – заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора промышленно-торгового концерна «СППЖ», г. Житомир.

1997-1998 гг. – директор совместного предприятия «МИКРО МЕТ», г. Житомир.

1998-1999 гг. – директор совместного предприятия «АЛЛЮР», г. Житомир.

1999-2000 гг. – генеральный директор ЗАО «Торговый дом «Житомир».

2000-2008 гг. – директор совместного предприятия «АЛЛЮР», г. Житомир.

04.2008 – 06.2008 г. – начальник цеха ООО «Бердичевская фабрика мороженого», г. Бердичев.

2008-2010 гг. – начальник управления труда и социальной защиты населения Житомирского городского совета.

2010 – 08.2017 гг. – Сингуривский сельский председатель Житомирского района Житомирской области.