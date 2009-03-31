Литвин думает, что Ющенко хочет создать «заповедник олигархов»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что вторая палата парламента необходима Президенту для усиления своего влияния в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

В.ЛИТВИН отметил, что вторая палата парламента – это идея-фикс большинства руководителей государства, и, по его мнению, она не столько учитывает национальные особенности, сколько направлена на то, чтобы «иметь фильтр, который бы позволил чувствовать себя более комфортно в отношениях с законодательным органом».

В.ЛИТВИН также подверг критике заимствование названия верхней палаты – Сенат. По его словам, это будет «заповедник украинских олигархов, райская группа для тех, кто уже отработал».

Также В.ЛИТВИН предостерег от того, чтобы введение верхней палаты не привело к появлению «регионального эгоизма», когда представители более развитых регионов будут доминировать над дотационными.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время произнесения в парламенте ежегодного послания к ВР заявил о необходимости создания в Украине двухпалатного парламента.

В проекте новой Конституции он предложил назвать украинский парламент Национальными Собранием Украины, которое будут состоять из Палаты депутатов и Сената.

По мнению Президента, верхняя палата должна формироваться через выборы на мажоритарной основе и представлять регионы. Также в отношении депутатов этой палаты должен существовать возрастной ценз.

Нижняя палата должна избираться на пропорциональной основе и к ее полномочиям должны относится принятие законов, которые затем будет рассматривать верхняя палата, а также назначение правительства.

В соответствии с конституционной инициативой В.ЮЩЕНКО в общий состав Сената должны входить по трое сенаторов, которые избираются на шесть лет в Автономной Республике Крым, каждой области, городе Киеве, а также в общинах, которые по статусу приравнены к области. В состав Сената также входят бывшие Президенты Украины, кроме тех, которые устранены с поста в порядке импичмента.