Ющенко хочет внести в Конституцию дату выборов Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во внесенном сегодня в Верховную Раду проекте новой Конституции предлагает провести президентские выборы 17 января 2010 года, а парламентские - через шесть месяцев со дня вступления в силу новой Конституции.

Об этом говорится в Переходных положениях проекта новой Конституции Украины, размещенного на официальном сайте главы государства.

В частности, в проекте отмечается, что Президент Украины со дня вступления в силу этой Конституцией осуществляет полномочия, определенные новой Конституцией. Очередные выборы Президента Украины проводятся 17 января 2010 года.

Верховная Рада Украины, избранная в 2007 году, со дня вступления в силу этой Конституции осуществляет полномочия Палаты депутатов и Сената.

Первые выборы народных депутатов и сенаторов проводятся не позже чем в шестимесячный срок со дня вступления в силу этой Конституции.

В соответствии с переходными положениями проекта, Кабинет Министров Украины слагает полномочия перед Палатой депутатов, избранной на первых выборах народных депутатов.

Новый персональный состав Кабинета Министров Украины формируется в соответствии с этой Конституцией.

Законы и другие нормативно-правовые акты, принятые до вступления в силу этой редакции Конституции Украины (далее - эта Конституция), являются действующими в части, не противоречащей этой Конституции.

Судьи Конституционного Суда Украины продолжают осуществлять свои полномочия до освобождения от должностей, прекращения полномочий в соответствии с этой Конституцией.

Конституционный Суд Украины со дня приобретения действия этой Конституцией продолжает осуществлять полномочия по решению вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционности) правовых актов Верховной Рады Украины, принятых до вступления в силу этой Конституции.