Ющенко хочет внести в Конституцию дату выборов Президента
Документ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во внесенном сегодня в Верховную Раду проекте новой Конституции предлагает провести президентские выборы 17 января 2010 года, а парламентские - через шесть месяцев со дня вступления в силу новой Конституции.
Об этом говорится в Переходных положениях проекта новой Конституции Украины, размещенного на официальном сайте главы государства.
В частности, в проекте отмечается, что Президент Украины со дня вступления в силу этой Конституцией осуществляет полномочия, определенные новой Конституцией. Очередные выборы Президента Украины проводятся 17 января 2010 года.
Верховная Рада Украины, избранная в 2007 году, со дня вступления в силу этой Конституции осуществляет полномочия Палаты депутатов и Сената.
Первые выборы народных депутатов и сенаторов проводятся не позже чем в шестимесячный срок со дня вступления в силу этой Конституции.
В соответствии с переходными положениями проекта, Кабинет Министров Украины слагает полномочия перед Палатой депутатов, избранной на первых выборах народных депутатов.
Новый персональный состав Кабинета Министров Украины формируется в соответствии с этой Конституцией.
Законы и другие нормативно-правовые акты, принятые до вступления в силу этой редакции Конституции Украины (далее - эта Конституция), являются действующими в части, не противоречащей этой Конституции.
Судьи Конституционного Суда Украины продолжают осуществлять свои полномочия до освобождения от должностей, прекращения полномочий в соответствии с этой Конституцией.
Конституционный Суд Украины со дня приобретения действия этой Конституцией продолжает осуществлять полномочия по решению вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционности) правовых актов Верховной Рады Украины, принятых до вступления в силу этой Конституции.