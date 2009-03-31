Ющенко хочет запретить Тимошенко визировать его указы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во внесенном сегодня в Верховную Раду проекте новой Конституции предлагает отменить институт контрассигнации.

Об этом говорится в Разделе V проекта новой Конституции Украины, размещенного на официальном сайте главы государства.

В частности, в статье, определяющей, что Президент Украины на основе Конституции и законов издает указы и распоряжения, которые являются обязательными для выполнения, нет положения, присутствующего в действующей редакции Основного Закона, что акты Президента скрепляются подписями премьер-министра Украины, министра, ответственного за акт и его выполнение.

В то же время Президент предлагает позволить ему отменять акты Кабинета Министров Украины по вопросам внешнеполитической деятельности, обороны и безопасности государства после консультаций с премьер-министром Украины (в действующей редакции он может только останавливать действие акта правительства и одновременно обращаться в Конституционный Суд по поводу его соответствия Основному Закону).