Никому не позволено приватизировать крымскую организацию Партии регионов

Председатель Верховной Рады Крыма, член Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что никому не позволено приватизировать крымскую организацию этой партии.

«Партия регионов не частная лавочка, чтобы кто-то ее приватизировал: то ли КИСЕЛЕВ (лидер крымской парторганизации, народный депутат Василий КИСЕЛЕВ), то ли еще кто-нибудь. Это более 50 тысяч членов партии (членов крымской парторганизации) – люди грамотные, люди, болеющие за свое дело», – сказал крымский спикер-«регионал» сегодня в прямом эфире одной из радиостанций автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ГРИЦЕНКО заявил, что все кадровые вопросы, в случае необходимости, будут решаться на партконференции. «Если будет в этом необходимость, то все кадровые вопросы расставят однопартийцы на партийной конференции», – сказал он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, партия – это «живой организм», в ней есть место для дискуссии «в плане оценки событий» в общественно-политической и социально-экономической сферах. «Дискуссия есть, она нужна, она необходима. Другое дело – какой объем дискуссий нужно выносить в средства массовой информации, а какой нужно гасить на политсоветах и исполкомах партии, на партконференции», – добавил А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призвал «регионалов» Крыма «дружно работать». «Лидер сказал одно: надо работать, надо работать дружно, и готовиться к выборам. К чему я и призываю наших крымчан», – заявил спикер автономии.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Крыму В.ЯНУКОВИЧ потребовал немедленно прекратить интриги внутри крымской парторганизации. «Я последний раз предупредил и КИСЕЛЕВА, и Анатолия Павловича (ГРИЦЕНКО): не наведут порядок, пусть пеняют потом на себя», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.