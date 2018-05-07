Брюссельское заявление: победа или только надежда на нее?

Причина шума не так в ценности документа, как в позиции российского руководства, которое рассчитывало с помощью ЕС заставить Украину пойти на создание консорциума с ключевым участием Газпрома...

Подписанное в Брюсселе 23 марта 2009 года Совместное заявлениеглавы украинского правительства Юлии Тимошенко и комиссаров Евросоюза Бениты Ферреро-Вальднер и господина Андриса Пиебалгса, а также Президента Европейского инвестиционного банка Филиппа Майстадта о модернизации газотранспортной системы Украины наделала много шума.

Причина этого шума, как по мне, не так в ценности самого документа как в позиции российского руководства, рассчитывавшего с помощью Евросоюза заставить высшее руководство Украины согласиться на создание на базе украинской ГТС газотранспортного консорциума с ключевым участием в нем Газпрома. И именно формулировка совершенно другой юридической схемы модернизации и развития украинской ГТС повлекла столь бурную реакцию россиян. Если же внимательно прочитать текст этого заявления, то можно понять, что в нем нет ничего чрезвычайного, способного породить завышенные ожидания. Все основные принципы, изложенные в ней, отражены в Энергетической хартии, которую Украина ратифицировала уже довольно давно. Энергетическая хартия основана на тех же принципах работы европейского энергорынка, которые закреплены в Совместном заявлении.

Некоторая новизна документа заключается разве что в провозглашении желания Украины присоединиться к Энергетическому содружеству и предоставлении возможности закупки газа в Украине на ее западной или восточной границе. Таким образом делается попытка фактически отодвинуть Газпром до восточных границ Украины и покупать газ, исходя из цены на него на границе Украины и России.

Но в реальности в ближайшие 10–15 лет это маловероятно, потому что Газпром уже подписал со всеми основными европейскими операторами газовые контракты на много лет вперед, в которых закреплена поставка газа на границах или даже в газохранилища соответствующих стран. Таким образом, у этих европейских газовых операторов не будет возможности изменить правила игры на время действия их контрактов с Газпромом. К тому же Газпром, не будучи заинтересован в продаже своего газа на границах Украины, сделает все возможное, чтобы заблокировать такой вариант газовых контрактов. А учитывая статус монопольного поставщика газа, возможностей у него более чем достаточно.

В то же время наиболее важные для последующего реформирования газового сектора Украины тезисы этого документы содержатся в пунктах один и четыре обязательств, которые берет на себя украинское правительство.

Так, согласно первому пункту, украинское правительство должно обеспечить независимость оператора ГТС Украины в том, что касается его юридической и организационной формы, процедур принятия решений и составления бухгалтерской отчетности, предоставив оператору ГТС возможность использовать поступления из доходов от транспортировки газа по трубопроводам высокого давления, а также его хранения, и действенными возможностями для поддержания финансово стабильного положения.

В четвертом пункте речь идет об обязательстве обеспечить формирование тарифов на доступ к сети (в частности к сети газопровода высокого давления) с учетом необходимости обеспечивать целостность и совершенствование системы, а также отражения действительных понесенных расходов, включая надлежащую доходность инвестиций, а также обеспечить обнародование оператором ГТС достаточной подробной информации о тарифных расчетах, их методологии и структуре, и применении тарифов прозрачным, объективным и недискриминационным образом.

Требования Евросоюза о необходимости создания юридически и организационно независимого оператора украинской ГТС связаны с пониманием со стороны европейских партнеров Украины, что только так можно обеспечить стабильность работы ГТС, и только в этом случае возможности проедания ее доходов со стороны правительства будут значительно ограничены. Именно поэтому это и является ключевым требованием Евросоюза к правительству Украины.

В то же время неготовность украинского правительства лишить себя возможности и в дальнейшем проедать основные фонды украинской ГТС может стать причиной того, что это Совместное заявление останется лишь на уровне благих намерений. Показательно, что не успели еще, как говорится, высохнуть чернила на этом документе, а и.о. председателя НАК «Нафтогаз» Игорь Диденко уже заявил, что на сегодня полное выделение ГК «Укртрансгаз» из структуры НАК «Нефтегаз Украины» экономически нецелесообразно. По его словам, в нынешних экономических условиях управление оператором транзита и хранения газа в составе НАК «Нафтогаз Украины» является наиболее эффективным и оптимальным вариантом».

Со своей стороны могу лишь сказать, что это является оптимальным для правительства и материнской компании НАК «Нафтогаз», а вот для поддержания ГТС в нормальном состоянии – совсем наоборот. Примеров этому более чем достаточно, и потому приведу лишь последний – очень показательный, связанный с достаточно скандальными январскими газовыми соглашениями.

Так, в соответствии с этими соглашениями, НАК «Нафтогаз» получил заранее средства за транзит российского газа на сумму 1,7 млрд. долл. США и тут же оплатил ими права требования к РосУкрЭнерго. Не вспоминая все подробности этой весьма сомнительной с правовой точки зрения истории, хотел бы обратить внимание, что не совсем известно, сколько же средств и когда, из необходимых для своего функционирования, получит ГК «Укртрансгаз» от материнской НАК «Нафтогаз», учитывая довольно тяжелую финансовую ситуацию НАК.

Кстати, в связи с этим возникает еще одна пока еще публично не проанализированная деталь январских соглашений. Не совсем ясно, почему соглашение с Газпромом на транзит газа подписал первый заместитель председателя Нафтогаза, а не представитель отдельного юридического лица – ГК «Укртрансгаз», которая и является фактическим исполнителем услуг по транзиту российского газа. Но это тема отдельного исследования и, возможно, неожиданных открытий.

Сложность реализации принципов, заложенных в Совместном заявлении, особенно в части реформирования газового рынка и выделения газового оператора транзита, связана с необходимостью одновременно реформировать как газовый рынок, так и коммунальный сектор Украины. Реформирование газового рынка без кардинальных реформ в коммунальном секторе неминуемо приведет к полному банкротству и параличу последнего. Газовый рынок сможет нормально функционировать лишь в условиях доступа всех желающих к приобретению газа на оптовом рынке (понятно, при наличии необходимых средств), безусловности оплаты продаваемого и покупаемого газа, и обеспечения рыночной цены на газ, то есть цены, которая обеспечивает покрытие всех расходов, связанных с приобретением и продажей газа конечным потребителям. Понятно, что в этом случае такие же принципы должны быть обеспечены и на рынке коммунальных услуг. В то же время неготовность проводить болезненные реформы в коммунальном секторе у украинского правительства да и в целом у всей политической элиты настолько очевидна, что именно это может стать непреодолимой проблемой реформирования и газового рынка.

Важность норм, закрепленных в четвертом пункте обязательств украинского правительства, связана с двумя важными причинами. Во-первых, обеспечение «формирования тарифов на доступ к сети (в частности к сети газопровода высокого давления) с учетом отражения действительно понесенных расходов, включая надлежащую доходность инвестиций», может гарантировать не только возврат осуществленных инвестиций и привлеченных кредитов, направленных на реконструкцию и модернизацию ГТС, но и является основой того, чтобы именно текущие доходы от транспортных услуг были главным источником капитальных расходов оператора ГТС. Во-вторых, требование об обеспечении тарифов на доступ к сети с учетом отражения действительных понесенных расходов, является косвенным подтверждением того, на что не раз указывали эксперты – тариф, установленный в соответствии с январскими газовыми соглашениями, не покрывает таких расходов. И констатация этого, скорее всего, тоже одна из причин недовольства российских власть предержащих. Потому что признание этого очевидного факта создает предпосылки для понимания представителями европейских стран будущего (надеюсь, не позже следующего года) желания Украины пересмотреть крайне невыгодные газовые соглашения. Особая актуальность этого вопроса возникнет в случае полного выделения ГК «Укртрансгаз» из структуры НАК «Нафтогаз Украины». В этом случае создаются юридические предпосылки для отмены январских газовых соглашений как в части закупки газа, так и предоставления услуг по транспортировке российского газа, и для подписания новых соглашений – на условиях, не хуже, чем принятые в европейских странах.

Следовательно, говорить о какой-то победе в связи с подписанием в Брюсселе Совместного заявления вряд ли приходится, хотя определенные надежды она дает. Правда, ожидать каких-то переменен раньше президентских и парламентских выборов в Украине, наверное, не стоит.

Борис Кушнирук, экономист