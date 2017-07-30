Гройсман о пытках Сурженко: эта жестокость будет обязательно наказана

Украинские власти подготовили обращения в международные инстанции в связи с применением пыток террористами к похищенному блогеру Людмиле Сурженко.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Facebook.

"Людмилу Сурженко, похищенную террористами, отпустили из плена. Сейчас она в безопасности и под наблюдением врачей в крайне тяжелом психологическом состоянии. Людмиле предоставляется вся необходимая помощь, подготовлены обращения в международные организации и судебные инстанции", - пишет он.

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"Людмилу боевики "ЛНР" в плену жестоко пытали плоскогубцами, повредили руку. Эти нелюди добивались от женщины признания на камеру о том, что она "работает на украинские спецслужбы", - подчеркнул глава правительства.

"Военные преступники, террористы опускаются до нечеловеческой жестокости, пыток мирных людей. Особенно больно, когда это происходит на территории Украины, временно оккупированной российскими войсками и пророссийскими террористами. Эта жестокость будет обязательно наказана, как и все остальные преступления, которые совершаются на временно оккупированной украинской территории", - заявил Гройсман.

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13 июля боевики террористической организации "ЛНР" на КПВВ в Станице Луганской похитили Людмилу Сурженко, человека с инвалидностью с детства по слуху. Женщину отпустили только 29 июля.