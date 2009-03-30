Парламенту дают месяц, чтобы назначить дату выборов Президента

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александр ОМЕЛЬЧЕНКО просит парламент не позже апреля принять решение относительно даты проведения выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов ВР.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО напомнил, что комитет выступает за то, чтобы выборы Президента состоялись 17 января 2010 года.

При этом, добавил он, только лидеры фракций должны внести на рассмотрение ВР согласованный проект постановления. «Мы просили бы, чтобы это было сделано, и чтобы на заседании, если не с 31 марта по 3 апреля, но не позже апреля, такое постановление проголосовать», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.