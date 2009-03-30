У Литвина - «личный вопрос медицинского характера»

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отсутствует на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что В.ЛИТВИН отсутствует по уважительным причинам, при этом он не уточнил, о чем идет речь.

В ответ первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заметил, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО собирает руководителей регионов с тем, чтобы «дать старт» избирательной президентской кампании.

По его словам, вряд ли участие в этом заседании важнее, чем формирование плана работы парламента на текущую неделю. А.ЕФРЕМОВ заметил, что даже те люди, которые сегодня прибыли на заседание, «пожимают плечами» и отмечают, что не понимают, для чего их «каждый день дергают для пустых разговоров в Киев». На это А.ЛАВРИНОВИЧ ответил: «Мне Владимир Михайлович (ЛИТВИН) сказал, что у него личный вопрос медицинского характера».

Как стало известно УНИАН, сегодня В.ЛИТВИН проходит медицинское обследование.