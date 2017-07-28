Активистке Femen, которая голышом протестовала против Крестного хода УПЦ МП, вменяют мелкое хулиганство (видео)

Девушку, которая накануне вскарабкалась на памятник Владимиру Великому в знак протеста против паломничества Московского патриархата, задержали, составили на нее протокол, а затем отпустили. Сегодня Анну Аляйн уже ждет суд, ей вменяют мелкое хулиганство.

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Напомним, в Киеве голая активистка FEMEN забралась на памятник Владимиру. На груди у активистки было написано Putin Kills (Путин убивает). Анна пришла на акцию с двумя парнями, которые поставили ей лестницы на памятник. Она залезла, повисела несколько минут, видимо изображая распятие, потом спустилась вниз. При этом ей стало плохо, приехала полиция, помогла девушке спуститься с лестницы и вызвала скорую.