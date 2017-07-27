В Киеве обнаженная активистка FEMEN взобралась на памятник Владимиру (видео)

Движение Femen в Киеве провело акцию против Крестного хода УПЦ МП, который состоялся в столице. Об этом сообщает "Страна".

На ее груди было написано Putin Kills (Путин убивает). Анна пришла на акцию с двумя парнями, которые поставили ей лестницу на памятник. Она залезла, повисела несколько минут, видимо изображая распятие, потом спустилась вниз.

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При этом ей стало плохо, приехавшая полиция помогла девушке спустится с лестницы и вызвали скорую.

Стоит отметить, что помогала Анне еще одна активистка Анжелина Диаш, которая неделю назад провела акцию в Администрации президента.

Как сообщал УНИАН, 21 июля после переговоров президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко в Администрации президента Украины, когда министры культуры обеих стран начали подписывать двусторонние документы, Диаш обнажила грудь и стала бегать перед камерами, выкрикивая «Жыве Беларусь» и «Стоп диктатура». Охранники немедленно вывели ее из зала.