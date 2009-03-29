Ющенко о досрочных выборах, открытых списках и декриминализации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о возможности проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

В частности, отвечая на вопрос, возможны ли досрочные парламентские выборы до очередных выборов Президента в январе 2010 года, В.ЮЩЕНКО ответил: «Возможно».

В то же время он подчеркнул, что они должны проходить одновременно с изменениями к избирательному законодательству и «модернизацией Конституции Украины».

«Нам нужно придти к единству вокруг внедрения новой избирательной системы, выйти на открытые списки, избиратель должен оказывать поддержку тому человеку, который будет персонально представлять через партийную призму его территорию в высшем законодательном органе», - отметил Президент, подчеркнув, что это является главным ответом на то, как декриминализировать парламент.