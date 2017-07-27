В СМИ опубликована якобы анкета Саакашвили, данные в которой стали поводом для лишения его гражданства (документ)

В сети появилась якобы анкета на получение украинского гражданства экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, информация из которой стала поводом для лишения его украинского паспорта. Документ опубликовало издание "Обозреватель".

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В анкете с подписью Саакашвили указано, что он "под судом и следствием на территории иностранных государств не пребывает" и подтверждает достоверность изложеных в заявлении сведений и действительность поданых документов.

Также там указано, что оснований, при которых согласно ст.9 Закона Украины "О гражданстве Украины" он бы не мог получить украинское гражданство, нет.

Отметим, что в указе президента о предоставлении Саакашвили гражданства сказано, это происходит из-за "особого государственного интереса" Украины, а в опубликованной анкете - на аналогичном пункте стоит пометка "нет".

Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте Государственной миграционной службы Украины появились информация, из которой можно было сделать вывод о том, что Порошенко издал указ о лишении гражданства Украины Саакашвили.

Миграционная служба заявляет, что Саакашвили лишен гражданства из-за "предоставления неправдивых сведений или фальшивых документов" в анкете на его получение.

В Администрации президента Украины подтвердили, что глава государства подписал указ о прекращении гражданства Михеила Саакашвили, и подчеркнули, что этот нормативный акт не подлежит опубликованию согласно законодательству о защите персональных данных, поскольку содержит конфиденциальную информацию.

27 июля в украинских СМИ появилось сообщение о документе ГПУ, датированном 31 марта 2015 года, в котором говорится, что Украина не выдает Саакашвили Грузии из-за риска политических преследований. Тот же документ, по сообщению СМИ, содержит перечень дел, возбужденных грузинской стороной против Саакашвили.

Несмотря на это, 29 мая 2015 года президент Порошенко подписывает указ о предоставлении Михеилу Саакашвили гражданства Украины.