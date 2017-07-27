В МИДе отреагировали на заявление посла Италии по аннексии Крыма

Официальный Рим не признает аннексии Крыма и поддерживает целостность Украины, а заявление итальянского посла в России Чезаре Рагальини противоречит позиции правительства Италии.

Читайте такжеПосол Италии в России оправдывает аннексию Крыма: назвал ее "голосованием страны за независимость"Об этом сказано в заявлении посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, передает "Новое время".

"Рагальини подчеркнул, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе", забывая о том, что Крым - не суверенное государство, а часть территории Украины", - говорится в заявлении.

Перелыгин отметил, что неоднозначные и противоречивые заявления посла не соответствуют позиции руководства страны. "Для нас непонятно, как посол может открыто говорить о позиции за пределами своей компетенции. Мы напоминаем, что Италия не высказывалась против углубления сотрудничества и интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры", - отметил украинский дипломат.

По его словам "МИД должен это исправить".

Перелыгин считает, что подобные заявления итальянского посла вредят отношениям Украины и Италии.

Как сообщал УНИАН, посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини в интервью назвал аннексию Крыма "голосованием страны за независимость" и раскритиковал помощь Евросоюза Украине. Он также высказал мнение о неэффективности европейских санкций против России.