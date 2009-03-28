У Ющенко говорят о "неизбежности" изменений закона о выборах

Пропорциональная избирательная система с «закрытыми» списками исчерпала себя и негативно влияет как на репрезентативность парламента, так и на качество законотворчества.

Об этом заявила в статье для «Зеркала недели» (№11, 28 марта - 4 апреля 2009 года) заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, «в Украине сегодня свою, так сказать, историческую роль пропорциональная избирательная система с «закрытыми» списками исчерпала».

При этом М.СТАВНИЙЧУК привела целый ряд аргументов против предусмотренной действующим законодательством пропорциональной системы выборов в Верховную Раду, которая предусматривает голосование за заранее определенные партиями списки с жестко зафиксированным порядком кандидатов.

«Вряд ли можно утверждать, что парламент, избранный по существующей в Украине избирательной системе, по сути соответствует принципам электорального и регионального представительства. Среди 450 народных депутатов, избранных по результатам внеочередных выборов 2007 года, в Киеве проживало около 61% от общего количества, в то время как доля киевлян в населении Украины составляет лишь около 6%», - констатировала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее мнению, нынешняя избирательная система существенно ослабила связь избирателей со своими избранниками и нивелировала элемент персональной ответственности депутатов перед гражданами. Кроме того, М.СТАВНИЙЧУК считает, что в результате «закрытого» характера избирательных списков излишне усиливается роль лидеров парламентских фракции.

«Происходит неоправданное усиление роли лидеров парламентских фракций и одновременное обесценивание «рядового» депутатского мандата. Всем знакомо выражение о «кнопкодавах»?» - напомнила заместитель главы СП.

Среди других негативных последствий действующей системы выборов в парламент М.СТАВНИЙЧУК назвала развитие «вождизма» в украинских партиях, функционирование закрепленного в Конституции института «императивного мандата», который выходит за пределы европейской практики парламентаризма, и катастрофическое снижение профессионального уровня депутатов в результате отсутствия персонифицированного отбора.

М.СТАВНИЙЧУК также считает, что невзирая на значительное количество законопроектов, направленных на смену избирательной системы, оптимального варианта избирательного закона пока не существует.

«Оптимальный для Украины вариант пропорциональной избирательной системы на сегодняшний день не выработан, хотя и рассматриваются 7 законопроектов. Однако неизбежность изменений очевидна», - отметила она.