Нидерланды вносят изменения в законодательство для осуществления заочного правосудия в деле MH17

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Королевство Нидерланды вносит изменения в законодательство для осуществления заочного правосудия по делу катастрофы самолета Boeing 777 (рейс MH17) в Донецкой области в июле 2014 года. Об этом дипломат сказала в интервью "Громадському".

"Вы знаете, что мы подписали двустороннее соглашение о передаче юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в сбивании самолета. Конечно, соглашение - компромиссный вариант, на который все вынуждены были согласиться, учитывая, что резолюция Совбеза ООН о создании отдельного трибунала не прошла (решение заблокировала Россия). Мы нашли наиболее взвешенную формулу, чтобы свершилось правосудие", - заявила Зеркаль.

"Чтобы ратифицировать соглашение, требуется определенное время. Оно связано с правами человека и с различными принципами осуществления правосудия. Помимо того, следствие еще не завершено. Думаю, ожидать быстрых результатов не стоит", - добавила она.

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Также, по ее словам, в Нидерландах "хотят увидеть виновных, надеются, что следствие дойдет до верхушки, и это будут не просто люди, которые нажимали кнопки, а будут наказаны всех, кто принимал в этом участие".

"Также родственники очень хотели бы увидеть место трагедии, а сейчас оно находится на неподконтрольной Украине территории. Здесь мы в ситуации, когда очень хотели бы помочь, но, учитывая все риски с безопасностью, до сих пор не можем этого сделать", - добавила Зеркаль.

Заместитель министра пояснила, что в уголовном судопроизводстве необходимо собрать все доказательства и провести экспертизу этих доказательств.

"Судьи должны будут принимать эти доказательства со всеми экспертизами. Надо не просто нарисовать всю картинку, как это делает Bellingcat, а иметь экспертизы всех голосов с подтверждением, кому они принадлежат", - заявила Зеркаль.

По ее словам, надо иметь свидетельства людей, которые были на местности. "Их нужно не только опросить, надо добиться их показаний в судебном процессе. Надо выстроить следствие и, кроме того, довести это до логического завершения", - подчеркнула замминистра.

Зеркаль утверждает, что прокуратура Нидерландов очень пристальна. "На каждом этапе они должны быть уверены, что суд примет к рассмотрению всю доказательную базу, которая у них есть", - пояснила она.

Кроме того, она рассказала о перспективах заочного осуждения виновных в трагедии самолета MH17.

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"Голландцы имели опасения относительно заочного осуждения. Потому что мы не можем отдать наших граждан. Мы можем только передать их на время судебного процесса или обеспечить видеосвязь. Это будет вызовом и для украинской, и для нидерландской судебной системы", - сказала представитель МИД.

Дипломат сказала, что в Нидерландах сейчас вносят изменения в законодательство для создания возможности осуществления заочного осуждения. "Они вносят изменения в законодательство. Поэтому так долго шли переговоры по соглашению", - заявила Зеркаль.

"Для того, чтобы сделать это возможным, вместе с подачей на ратификацию этого соглашения они будут подавать изменения в свой уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. В соглашении прописано, что это будет голландское право, и решение будет выносить голландский суд", - пояснила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Голландии 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находившийся под контролем пророссийских сепаратистов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

5 июня группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала на своем сайте исследование, подтверждающее, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.

Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

В Совете Федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах по атаке на MH17 "не будет легитимным».

7 июля 2017 года Украина и Нидерландыподписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе малайзийского MH17.