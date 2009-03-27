Литвин не допустит, чтобы земля стала предметом рынка

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что для отмены моратория на продажу земли необходимо сначала произвести инвентаризацию земельных ресурсов и создать Селянский банк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, такое предложение В. ЛИТВИН выразил во время встречи с жителями Овруцкого района в рамках рабочей поездки по Житомирской области.

В.ЛИТВИН заявил, что “лично не допустит, чтобы земля стала предметом рынка, в частности земли сельскохозяйственного назначения”.

Председатель ВР считает целесообразным выработать инвентаризацию земель и разобраться, “кому, что, сколько и по какому решению будет передаваться”. “Все это – достояние людей”, - сказал он. Но, по его словам, хотя сегодня большинство людей получили земельные паи, при отсутствии потомков эти паи остались в неопределенном состоянии. Именно поэтому, по мнению В.ЛИТВИНА, необходимо создать Селянский банк, в котором были бы сосредоточены эти земли. “А уже банк определял бы, кому их давать в пользование”, - добавил он.

При этом председатель ВР отметил, “что никоим образом земля не должна достаться иностранцам”.

По мнению В. ЛИТВИНА, Украина могла бы обеспечить пищевой продукцией около 1 млрд. людей. Он напомнил, что в советское время при отсутствии совершенных технологий Украина кормила свыше 250 млн. людей.