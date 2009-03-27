Литвин не допустит, чтобы земля стала предметом рынка
...тем более, чтобы досталась иностранцам
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что для отмены моратория на продажу земли необходимо сначала произвести инвентаризацию земельных ресурсов и создать Селянский банк.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, такое предложение В. ЛИТВИН выразил во время встречи с жителями Овруцкого района в рамках рабочей поездки по Житомирской области.
В.ЛИТВИН заявил, что “лично не допустит, чтобы земля стала предметом рынка, в частности земли сельскохозяйственного назначения”.
Председатель ВР считает целесообразным выработать инвентаризацию земель и разобраться, “кому, что, сколько и по какому решению будет передаваться”. “Все это – достояние людей”, - сказал он. Но, по его словам, хотя сегодня большинство людей получили земельные паи, при отсутствии потомков эти паи остались в неопределенном состоянии. Именно поэтому, по мнению В.ЛИТВИНА, необходимо создать Селянский банк, в котором были бы сосредоточены эти земли. “А уже банк определял бы, кому их давать в пользование”, - добавил он.
При этом председатель ВР отметил, “что никоим образом земля не должна достаться иностранцам”.
По мнению В. ЛИТВИНА, Украина могла бы обеспечить пищевой продукцией около 1 млрд. людей. Он напомнил, что в советское время при отсутствии совершенных технологий Украина кормила свыше 250 млн. людей.