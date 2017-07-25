Экскурсия под наблюдением: Приднестровье позволило журналистам увидеть, как живет республика

Власти непризнанного Приднестровья пригласили украинских журналистов увидеть, как живет самопровозглашенная республика. Позволили даже зайти в местный парламент, однако каждый шаг журналистов был под прицельным наблюдением охраны, говорится в сюжете ТСН.

Запрещали практически любые движения в сторону от определенной территории. "У нас свое руководство - сказали контролировать", - объясняли исполнители. Перед поселением устроили тотальную проверку.

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"До белья проверялось все. Каждый кармашек, чуть не каждая зарядка, потом к машине тоже человек пять набросились. Говорят, вы - ненадежные соседи для нас, поэтому мы должны знать, с чем вы к нам прибыли", - рассказал мужчина.

Самостоятельные прогулки по городу были запрещены. Зато организовали "выставочную" экскурсию. С которой стало очевидным, что отказываться от советского прошлого в Приднестровье не собираются - там до сих пор почитают СССР, у парламента стоит огромный памятник Ленину, прозванный в народе Бэтменом из-за плаща. Советская символика вперемешку с российскими триколорами и флагами непризнанной республики повсеместно. Более того - некоторые до сих пор живут с советскими паспортами. "Старый советский у нас действует. Юридически он правомочен", - говорят люди. На вопрос, улучшилась ли их жизнь, отвечают: "Нам неплохо в СССР было. А сейчас что могло улучшиться?".

Вражду на этой территории Молдовы в 1991 году начали раздувать на фоне языкового вопроса. Тогда приднестровские сепаратисты заявили о своей независимости, их поддержала российская армия и они захватили власть. Официально Россия до сих пор не признала Приднестровье, однако неофициально поддерживает на всех уровнях и диктует свои правила игры. Однако псевдогосударственное образование не признает ни одна страна мира, а жители региона для выезда за границу вынуждены оформлять гражданство России или Молдовы. Паспорта РФ имеют 200 000 приднестровцев. "Он действует только на этой территории, поэтому я не могу уехать. Но я могу выехать в Молдову. В Украину я не могу выехать - надо загранпаспорт", - говорит житель "ПМР".

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Местные жители в основном общаются с опаской. Свободнее чувствуют себя на территории Молдовы - там могут признаться, что на зарплаты в 100 долларов выживать трудно, заработков нет, поэтому молодежь массово выезжает искать работу в Россию и другие страны. Сейчас Россия задерживает выплаты пенсионерам. За общением с приднестровцами наблюдают люди в штатском. На камеру говорить не хотят, а вне ее признаются - они из "органов". "Второе Приднестровье у вас уже есть - Донецк, Луганск", - говорит этот человек.

Лидер непризнанной республики пригласил украинских журналистов на общение и объяснил, что хотел показать свою открытость. Зато свои пророссийские настроения не скрывает. "Чей Крым - это вопрос следствия. По Конституции Украины - это территория Украины. По конституции России - это территория России. Что тут поделаешь", - говорит он.

Само же Приднестровье остается угрозой для Украины. Российский контингент там насчитывает до 2 тысяч военных. Журналисты увидели многочисленные воинские части, на складах которых хранится огромный арсенал оружия - от стрелкового до "Градов". Через Приднестровье Россия активно влияет на события в соседней Одесской области Украины, ведет разведку и вербует граждан для участия в разного рода антиправительственных акциях. На днях парламент Молдовы в очередной раз принял решение о выводе оттуда российских военных, однако те уезжать не спешат.