Что ждет "ЛДНР": СМИ рассказали о жизни в непризнанном Приднестровье

Конфликт в Приднестровье остается неразрешенным, а неопределенную судьбу политологи и эксперты пророчат уже и пророссийским частям Донбасса, пишет "Новое время".

25 лет назад в Молдове произошли первые боевые действие, ставшие началом отделения "Приднестровской Молдовской Республики" (ПМР) от Молдовы.

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Противоречия между Молдовой, тяготеющей к Румынии, и пророссийским населением Приднестровья еще в 1992 году вылились в вооруженный конфликт, унесший около 1 тыс. жизней. В этом противостоянии Россия встала на сторону Приднестровья. А в 2006-м жители "ПМР" практически единогласно на референдуме проголосовали за присоединение к РФ. Однако ответного шага от Москвы не последовало, хотя сегодня на территории Приднестровья продолжает размещаться российский военный контингент, а предприятия непризнанной республики бесплатно дотируются российским газом.

Действующий президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, которого местные жители считают довольно либеральным в сравнении с предшественниками, на митинге в честь событий 1992 года упоминает о затянутых переговорах по статусу "ПМР". "Приднестровье всегда стремится к добрососедству и с Молдовой, и с Украиной. Поэтому я, как президент, никогда не уклоняюсь от переговоров в любом формате — и с президентом Молдовы, и на любых площадках всевозможных форматов", - заявлял Красносельский.

Сами же жители Приднестровья, давно уставшие от политики и приспособившиеся к непризнанности, говорят о Донбассе хоть и с сочувствием, но довольно осторожно. Прямой вопрос о том, чью сторону приднестровцы занимают в военном конфликте на востоке Украины, обычно вызывает замешательство.

Приднестровцам сложно комментировать конфликт на Донбассе, ведь они зависят и от России, и от Украины. При этом они отмечают, что жителям Донбасса легче из-за общей границы с Россией. Также бытует мнение, что Донбассу необходимо мириться с Украиной. "Это странная война, не нужная никому", - говорит один из жителей Приднестровья, 30-летний Денис.

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“Россия дотирует Приднестровье газом. За него платят бытовые потребители и предприятия, и таким образом наполняется бюджет. А Украина — наш единственный путь сообщения. Приднестровье граничит с Молдовой, которая считается недружественной, и с Украиной. Если украинцы закроют пункты пропуска на нашей границе, мы окажемся в блокаде”, - говорит тираспольская журналистка Елена, попросившая не называть свою фамилию.

Отношения "ПМР" с официальным Киевом и так уже обострила ситуация на рынке электроэнергии. С 1 апреля украинцы начали поставлять электроэнергию в Молдову, хотя все годы до этого подобным занималась Приднестровская ТЭС, и полученные средства являлись значительной статьей доходов бюджета непризнанной республики.

Тем не менее большинство продуктов и вещей сегодня идут в Приднестровье из Украины. В Тирасполе работает украинский супермаркет сети "Фуршет" и кафе Мafia. А из Приднестровья на одесские рынки каждые полчаса отправляются маршрутки, которые местные окрестили “продуктовыми турами”.

Приднестровские паспорта не признаны нигде в мире, поэтому люди ищут обходные схемы, оформляют по пять паспортов. Самые популярные - украинские, российские и молдавские. Но есть те, у кого на руках еще и паспорта Румынии и Болгарии. Документы с тризубом или двуглавым орлом на обложке помогают молодежи из "ПМР" поступать в дальнейшем в ВУЗы и устраиваться на работу. А паспорта Молдовы и Румынии открывают безвизовую дорогу в Евросоюз.

Средняя зарплата в Приднестровье равна $200 — на такие деньги не разгуляешься. Поэтому цены в сфере услуг в Приднестровье ориентированы в основном на туристов, едущих сюда потешить ностальгию по советскому прошлому. Но точной статистики посещающих Приднестровье иностранцев нет.

В кафе и магазинах, где нет кассовых аппаратов, можно договориться с продавцами и официантами об оплате счета и в гривнях, и в российских рублях. Самой нежелательной валютой в "ПМР" остается местная, “государственная”.

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"Зайдите в любой обменник — валюты нет. Кризис тянется больше года. Многие дежурят возле обменников, чтобы дождаться, пока кто-то сдаст валюту", — говорит журналистка Елена. Такой интерес объясним — без долларов или евро никуда не вы едешь. "Поэтому "ДНР" еще повезло, что там ходят российские рубли", — иронизирует она.

Журналистка Елена уверена: за опрятным, спокойным и провинциально-советским фасадом Приднестровья скрыты серьезные проблемы — изолированность и низкие зарплаты. Мол, 52% населения "ПМР" — это пенсионеры: они верят в Россию, хотят жить в советской республике. Но остальные устали от неопределенности. "Отсутствие статуса провоцирует молодежь на отъезд. Лучшие и самые активные выезжают, идет некое вырождение. Я боюсь, что такое ждет и Донбасс”, — говорит Елена.

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