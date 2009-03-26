Черновецкий опять собрался в Израиль - лечиться

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ собирается подлечиться, и для этого планирует снова посетить Израиль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я испытываю очень большие проблемы со здоровьем. В ближайшее время я отправлюсь снова на Святую землю, потому что я плохо себя чувствую. Я должен успокоиться, обо всем подумать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, подпишет ли он решение Киевсовета о повышении стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения и организаций города, проект которого был внесено в повестку дня сегодняшнего заседания, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что из-за плохого самочувствия не готов сейчас подписывать решения, касающиеся жизнедеятельности города, в частности, относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

(Сегодня должно было состояться заседание сессии Киевсовета, в повестку дня которого мэрия предлагала депутатам внести проект решения «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги», однако заседание не состоялось - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был в отпуске с 19 февраля по 21 марта. Тогда в пресс-службе КГГА заверяли, что мэр столицы находится на лечении в зарубежной клинике, поскольку врачи установили ему предварительный диагноз – «воспаление легких».

23 февраля СМИ сообщили, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится в Израиле и отдыхает на Мертвом море, в одной из элитных гостиниц.