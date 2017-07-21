В Раде предлагают направлять военный сбор исключительно на усиление обороноспособности государства

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6774, который обеспечивает целевое направление средств военного сбора, введенного в 2014 году, на повышение обороноспособности нашего государства.

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Документ подготовили народные депутаты из УКРОПа Тарас Батенко, Александр Дубинин, Виктор Шевченко, Виталий Куприй, Валентин Дидыч, Ирина Констанкевич и Александр Шевченко.

По словам авторов, введенный военный сбор не получил целевого направления на повышение обороноспособности и безопасности страны. Сейчас он поступает в доходы общего фонда бюджета, откуда на усмотрение правительства направляется на самые разнообразные нужды.

Учитывая это, авторы законопроекта предлагают ряд изменений к Бюджетному кодексу. Так, депутаты считают необходимым исключить пункт, предусматривающий направление военного сбора в доходную часть общего фонда Государственного бюджета, и добавить положение по зачислению военного сбора как источника для формирования специального фонда Государственного бюджета Украины в части доходов. Кроме того, по их мнению, нужно добавить пункт, согласно которому средства военного сбора направляются на реализацию программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, утвержденных Кабинетом Министров.

"Принятие предложенного проекта закона будет способствовать выполнению закрепленных статьей 17 Конституции обязанностей Украинского государства по защите суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечению государственной безопасности", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В свою очередь один из авторов документа Александр Дубинин подчеркнул: "Украинский народ хочет поддерживать своих защитников, а не прихоти чиновников. Поэтому конкретные средства должны направляться на конкретные расходы".