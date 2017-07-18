Адвокат Розенблата выступал в суде два часа: у прокуроров не выдержали нервы

Один из адвокатов народного депутата Борислава Розенблата Петр Янченко непрерывно выступал два часа на судебном заседании по избранию его подзащитному меры пресечения. Прокурор Владимир Кривенко назвал его выступление "изнасилованием правосудия".

Как передает корреспондент УНИАН, Янченко в своем выступлении отмечал, что представление о привлечении Розенблата к уголовной ответственности инициировал ненадлежащий субъект - генеральный прокурор Украины.

Адвокат утверждал, что, согласно законодательству, в государстве нет генерального прокурора Украины, а просто генеральный прокурор, а следовательно, представление противоречило законодательству, и соответствующее постановление парламента о разрешении на привлечение депутата к уголовной ответственности также является незаконным.

Следует отметить, что в своем выступлении Янченко много раз делал «лирические» отступления и приводил исторические параллели с временами президента СССР Михаила Горбачева.

После двух часов речи адвоката один из прокуроров САП Кривенко воскликнул в зале суда: "Прекратите насиловать правосудие".

После этого судья объявила технический перерыв в заседании на 30 минут.

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Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности, но отказалась дать согласие на задержание и арест Розенблата (исключенного из фракции "БПП") и Максима Полякова ("Народный фронт").

По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вручил народным депутатам подозрения и разъяснил их права.

САП просит Соломенский райсуд Киева избрать Розенблату меру пресечения в виде залога в размере 10 млн 2 тыс. 60 грн. Также прокуроры требуют обязать депутата сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы, дающие право на въезд/выезд из Украины, обязать его носить электронный браслет, ограничить его передвижения между Киевом и Житомиром. Кроме того, прокуроры просят запретить Розенблату общаться с рядом свидетелей и подозреваемых по его делу.