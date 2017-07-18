Прокуратура требует для Розенблата 10 миллионов гривен залога

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в суде требуют меру пресечения в виде залога в размере 10 млн 2 тыс. 60 грн для депутата Борислава Розенблата.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие заявления прокуроры Владимир Кривенко и Максим Кравченко сделали на заседании Соломенского райсуда Киева, который рассматривает ходатайство об избрании Розенблату меры пресечения.

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Прокуроры, обосновывая свое ходатайство о мере пресечения в виде залога, сообщили, что депутат имеет недвижимость как на территории Украины, в частности, в Житомирской области и в Житомире, так и несколько земельных участков и несколько домов в Германии.

Кроме того, они отметили, что Розенблат - богатый человек, на банковских счетах, а также в наличной форме имеет значительные суммы в гривне, евро и долларах США.

По мнению прокуроров, Розенблат может оказать давление на свидетелей и общаться с другими фигурантами своего дела, чтобы избежать наказания.

Также прокуроры отметили, что более мягкие меры - взятие на поруки и личное обязательство - нельзя применять к Розенблату, поскольку никто не обратился в суд с ходатайством о взятии на поруки подозреваемого, а применить личное обязательство к Розенблату нельзя, учитывая тяжесть инкриминируемого ему преступления и учитывая его социальный статус, наличие значительных средств.

Все эти факторы, по мнению прокуроров, не дают оснований "верить его честному слову».

Кроме того, прокуроры добавили, что размер залога в сумме 10 млн 2 тыс. 60 грн, или 5 тыс. 940 прожиточных минимумов для Розенблата вполне приемлем, учитывая задекларированные им доходы.

Прокуроры заявили, что требуют, кроме залога, обязать депутата сдать на хранение заграничный паспорт, а также другие документы, дающие право на въезд/выезд из Украины, обязать его носить электронный браслет, ограничить его передвижения между Киевом и Житомиром. Кроме того, прокуроры просят запретить Розенблату общаться с рядом свидетелей и подозреваемых по его делу.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности, но отказалась дать согласие на задержание и арест Розенблата (исключенного из фракции "БПП") и Максима Полякова ("Народный фронт").

По данным прокуратуры, в действиях Розенблатта усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вручил народным депутатам подозрения и разъяснил их права.