В НАПК рассказали о результатах проверки е-деклараций 8 министров и одного вице-премьера

НАПК утвердило результаты полной проверки деклараций 9 членов Кабмина за 2015 г. Об этом агентство сообщает в Facebook.

Отмечается, что соответствующие решение приняли сегодня члены Национального агентства по вице-премьер-министру Украины Павла Розенко, министру обороны Степану Полтораку, министру социальной политики Андрею Ревы, министру экологии и природных ресурсов Остапу Семераку, министру информационной политики Юрию Стеця, министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, министру культуры Евгению Нищуку, министру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадиму Чернышу и министру инфраструктуры Владимиру Омеляна.

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«По результатам полной проверки деклараций указанных лиц уполномоченные лица Национального агентства установили, что задекларированные активы чиновников соответствуют данным, полученным из имеющихся источников, точность оценки задекларированных активов отражена субъектами декларирования верно, во время проверки на наличие конфликта интересов и на наличие признаков незаконного обогащения не выявлено нарушений», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении экс-главе одного из городских судов Луганской области, который не указал в е-данные декларации о имущество, автомобили и недвижимость стоимостью более 10 млн грн. Это первое сообщение о подозрении среди всех уголовных производств, досудебное расследование в которых НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляют на основании анализа данных в электронных декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.