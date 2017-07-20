НАБУ впервые сообщило о подозрении по результатам анализа е-деклараций

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уведомили о подозрении экс-главу одного из городских судов Луганской области, который не указал в электронной декларации данные об имуществе, автомобиле и недвижимости стоимостью более 10 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, это первое уведомление о подозрении среди всех уголовных производств, досудебное расследование по которым НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляют на основании анализа данных в электронных декларациях лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

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Экс-судья уведомлен о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 366-1 («Декларирование недостоверной информации») и ч.2 ст. 368-2 («Незаконное обогащение») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, судья в отставке не внес в электронные декларации за 2015-2016 гг. сведения о транспортных средствах и объектах недвижимости, находящихся у него в пользовании, а также об имуществе, которое находится в собственности и пользовании его бывшей жены, на общую сумму более 10 млн грн. Стоит отметить, что супруги расторгли брак еще в 2011 году, но и в дальнейшем проживали одной семьей.

Сейчас решается вопрос об избрании судье меры пресечения.

Досудебное расследование уголовного производства по указанным фактам детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года на основании обращения и материалов, предоставленных Управлением аналитики и обработки информации Национального бюро.

В пресс-службе напомнили, что на 30 июня 2017 года детективы НАБУ осуществляют расследования по 61 уголовному производству, открытому по результатам анализа е-деклараций.