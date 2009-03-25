У Ющенко признали, что миллиард кубов транзитного газа Украина “теряет”?

Представитель Секретариата Президента, уполномоченный по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский фактически признал... справедливость претензий Москвы относительно того, что на территории Украины ежегодно “исчезает” около миллиарда кубометров транзитного газа. Такое “откровение” прозвучало в прямом эфире программы “Шустер live” на ТРК Украина, когда Соколовский пытался убедить аудиторию в том, что модернизация украинской газотранспортной системы за счет европейских кредитов является очень выгодным проектом. В том числе и для России.

Начал Соколовский с констатации фактов: “сегодня факт, что украинская ГТС является базовым элементом газоснабжения Европы, и это признала Европа, международные финансовые институции. Украина – само собой. И что эту систему нужно совершенствовать. Совершенствовать для взаимного интереса. И украинского, и европейского, и российского. Я отмечаю: и российского. Потому что от того, насколько хороша будет наша ГТС, насколько современна, зависят напрямую и российские прибыли”. Тут Соколовский напомнил, что “сами россияне вчера абсолютно корректно сказали, что в Украине теряется, по их оценкам, приблизительно один миллиард кубометров природного газа. Это потери, если пересчитать на деньги, порядка 400 и больше миллионов долларов на год, - подчеркнул представитель СП - Если наша система будет улучшена, то есть ни о каких потерях не будем говорить, для России это дополнительных 400 и больше миллионов долларов на год. Разве это плохо? Хорошо. Для нас это хорошо, потому что мы уже избавимся от всяких подозрений, что кто-то нас внутри или извне обвиняет в исчезновении газа, чего нет, как известно. Для Европы это хорошо, потому что есть стабильный надежный поставщик газа, на которого можно положиться и рассчитывать. Всем плюс. Действительно успех”.