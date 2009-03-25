Регионал успокоил: вероятность дефолта в Украине крайне низкая

Пересмотр доходной и расходной статей бюджета в сторону уменьшения бюджетного дефицита до уровня 3% - наиболее оптимальный вариант решения существующих бюджетных неурядиц. Такое мнение высказал народный депутат Украины от Партии регионов, доктор экономических наук Алексей ПЛОТНИКОВ на заседании Дискуссионного клуба Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП), передает корреспондент УНИАН.

По мнению народного депутата, такая сбалансированность бюджета, повысит доверие к Украине со стороны кредиторов.

При этом А.ПЛОТНИКОВ подчеркнул, что нынешнее правительство пытается решать проблемы наполнения бюджета путем внешних займов. Он убежден, что такая стратегия «обусловлена популистскими рассуждениями выполнения социальных статей бюджета 2009 на кануне президентских выборов», и в ближайшем будущем приведет к накоплению государственной задолженности.

А.ПЛОТНИКОВ уверен, что вероятность суверенного дефолта Украины в ближайшем будущем крайне низка «из-за низкого уровня соотношения внешнего долга к ВВП в Украине». В то же время, народный избранник предупредил о возможных негативных последствиях невыплат по долговым обязательствам со стороны частного сектора украинской экономики. По его мнению, неуплата корпоративных долгов способна разрушить имидж украинской экономики и поставить под сомнение сотрудничество с украинскими контрагентами.

Среди причин финансового и экономического кризиса в Украине, кроме мировых факторов, народный депутат назвал правительственную политику и неподготовленность украинской власти к реагированию на кризисные явления. А.ПЛОТНИКОВ напомнил, что первые признаки банковского и экономического кризиса появились еще летом, а признание кризиса в устах представителей власти имели место лишь в середине октября.

Также А.ПЛОТНИКОВ добавил, что у Партии регионов существует проект программы действий относительно минимизации последствий финансового и экономического кризиса, который презентуют в ближайшие две недели.