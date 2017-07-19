Боевики требуют освобождения 63-х не причастных к войне на Донбассе преступников - Геращенко

Заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявляет, что контролируемые Россией боевики в ультимативном тоне требуют освобождения 63 преступников, которые не причастны к организованному РФ конфликту на Донбассе.

Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.

"Наиболее проблемными остаются вопросы, ОРДЛО требует освобождения 63 преступников, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе", - заявила Геращенко.

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"ОРДЛО в ультимативном тоне требуют освобождения этих уголовных преступников. Украинские представители, которые были наделены всеми соответствующими полномочиями и директивами, в очередной раз остро поставили вопрос согласования конкретной даты освобождения всех украинцев! Мы готовы к компромиссу, чтобы вытянуть наших. И движемся в этом направлении", - добавила она.