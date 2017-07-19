Лавров пожаловался послам ЕС на призывы к России полностью выполнить Минские соглашения

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает абсурдным увязывание Европейским Союзом нормализации отношений с Россией с полной имплементацией Минских соглашений.

Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, об этом он заявил на традиционной встрече с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководителем Представительства ЕС в РФ, состоявшейся сегодня, 19 июля, в Москве.

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«Обозначив сохраняющийся у России настрой на восстановление сотрудничества с ЕС, Лавров подчеркнул абсурдность увязывания Евросоюзом нормализации отношений с Россией с полной имплементацией Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что Лавров призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств.