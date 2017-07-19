В декларации руководителя ГП "Янтарь Украины" не нашли киевский конный клуб его жены

И.о. генерального директора ГП «Янтарь Украины» Дмитрий Тяглий не задекларировал взносы жены в уставные фонды двух компаний – ООО «Інтерстом плюс» и ООО «КСК «Прайм». Об этом свидетельствуют е-декларация Тяглія за 2016 год и данные Единого госреестра юрлиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, пишет сайт Наши деньги.

Дмитрий Тяглий ранее работал руководителем Дирекции обработки и перевозки почты УГППС «Укрпочта». Должность и.о. генерального директора ГП «Янтарь Украины» занял в июне 2015 года. В течение последнего года на посту заработал 100 тыс. грн. Еще 65 тыс грн. он получил в качестве пенсии.

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Не задекларированный Тяглием конно-спортивный клуб «Прайм», 40% которого принадлежит его жене Елене, расположен на территории коммунального столичного ипподрома в Голосеевском районе Киева. Клуб предлагает постой лошадей и аренду денников на ипподроме. Также предоставляет услуги по перевозке и продаже лошадей, занимается их разведением.

Совладельцами клуба является Анатолий Диденко и Виталий Коденський. Последний – экс-депутат Плоскивского сельсовета Таращанского района Киевской области от Партии регионов. Анатолий Диденко возглавляет государственный научно-производственный концерн «Союз владельцев лошадей украинской верховой породы», 16,67% которого принадлежат государству. Столько же процентов держит КСК «Прайм».

Елена Тяглий также является контроллером стоматологического ООО «Интерстом плюс» (70%), которое делит с Петром Калашниковым. Последний входит в ОО «Киевляне вместе», председателем правления которого является депутат Киевского городского совета Ярослав Диденко.

Предпринимательскую деятельность Елена Тяглий ведет с 2003 года. В перечне ведомых ею видов деятельности прописаны стоматологическая практика, оказание парикмахерских услуг, розничная почтовая и интернет-торговля, деятельность ресторанов, консультирование по вопросам налогообложения, а также основной вид – сдача в аренду имущества.

По итогам 2016 года, как отметил Дмитрий Тяглий, предпринимательская деятельность жены Елены принесла доход в размере 439 тыс. грн.

Несмотря на то, что ГП «Янтарь Украины» находится в Ровно, все недвижимое имущество супругов Тяглиев расположено в Киеве. Также глава госпредприятия указал столицу местом фактического проживания.

В частности, Тяглиям принадлежат 3 квартиры общей площадью 290 «квадратов», два гаража площадью 106 кв. м и нежилые помещения на 73 кв м. Одну из квартир, на 97 кв м, Дмитрий Тяглий делит с дочерью Анной. Речь идет о жилье на улице Кудряшова в Соломенском районе Киева ориентировочной стоимостью 6 млн грн.

Дочь главы ГП «Янтарь Украины» Анна Тяглий – выпускница EAE Business School (Барселона, Испания). Стоимость годичной магистерской программы в школе составляет 15 тыс. евро. Диплом бакалавра Анна Тяглий получала в Европейском университете в Женеве, семестр обучение в котором стоит более 10 тыс. евро.

Также Дмитрий Тяглий задекларировал 0,31 га земли на другом праве пользования – 3 земельных участка с местом расположения на территории дорогого кооператива СДК «Орхидея-3» на Осокорках в Киеве. Именно здесь Тяглии возводят дом на 242 кв м, что внесенный в декларацию как недострой. В виде объектов незавершенного строительства Тяглий вписал также 3 машиноместа общим метражом 61 «квадрат». Владельцем всех недостроев числится Елена Тяглий.

Ездит супруга на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 2011 г.в., который по документам принадлежит Елене Тяглий. Дочь Тяглиев Анна 29 декабря 2016 года стала владелицей внедорожника Toyota Hilux Surf 2016 года выпуска стоимостью 875 тыс. грн.

По состоянию на конец 2016 года, Дмитрий Тяглий вместе с женой задекларировали свыше 4 млн грн. наличных средств. Также глава ГП «Янтарь Украины» является владельцем золотых часов Breguet horloger de la marine, а жена – кольца с бриллиантом в 1,6 карат неопределенной стоимости.

ГП «Янтарь Украины» является единственным государственным предприятием, которое занимается добычей и переработкой янтаря, осуществляя полный цикл переработки камня – от добычи до реализации готовой продукции. На одном из видеодоказательств НАБУ по «янтарному делу» нардеп Борислав Розенблат объясняет агенту Екатерине, что ГП «Янтарь Украины» – не чужое для партии «Народный фронт» предприятие: «это наше, это господина Полякова (народный депутат от «НФ» – прим.), ну, их партии ответственность».