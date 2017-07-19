В Центре противодействия коррупции заявили о затягивании иска о закрытии деклараций военных прокуроров

Представители военной прокуратуры пытаются затянуть рассмотрение иска, именно поэтому они до сих пор не предоставили суду постановление Анатолия Матиоса о закрытии деклараций военных прокуроров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

"Это искусственное затягивание процесса, так как даже секретные документы можно было подать через канцелярию суда, и суд мог бы начать решать данный спор. Аналогичные документы от Службы безопасности в другом производстве также с грифом "Для служебного пользования" были представлены в канцелярию и мы с ними ознакомились. Здесь же мы видим ход для затягивания судебного процесса. Ведь без этих документов как суд, так и мы не можем строить свою стратегию решения дела. Ведь мы знаем, что существует решение Матиоса о засекречивании деклараций, но не знаем, что именно в нем записано", - сказала Щербань.

Также она добавила, что считает безосновательным ходатайство прокуроров о закрытом судебном разбирательстве иска Центра противодействия коррупции.

"Если действительно там есть какая-то закрытая информация, то судебное разбирательство закрывается только в части рассмотрения этой информации. Тем более, что сами декларации в свободном доступе", - сказала она.

Она также пояснила, что еще до того, как Матиос выдал свое постановление, декларации военных прокуроров были скопированы и размещены на других сайтах

Кроме того, Щербань рассказала, что до сих пор Центру противодействия коррупции не известно, когда этот же суд обнародует решение по другому иску — в отношении председателя СБУ Василия Грицака, в котором оспаривается его решение об отказе обнародовать декларации всех работников СБУ, в том числе и тех, которые занимают руководящие должности и являются публичными лицами.

Следует также отметить, что журналисты безуспешно пытались услышать точку зрения представителей военной прокуратуры по данному делу. Они проигнорировали многочисленные вопросы журналистов и скрылись от них в канцелярии суда.

Один из них лишь сказал: "Мы выразим свою позицию, когда посчитаем нужным".

Напомним, что Матиос выдал свое постановление о закрытии деклараций военных прокуроров 31 марта текущего года.

Как сообщал УНИАН, сегодня Окружной административный суд Киева перенес на 6 сентября заседание по иску Центра противодействия коррупции к военному прокурору Анатолию Матиосу в деле обжалования постановления о закрытии электронных деклараций военных прокуроров.