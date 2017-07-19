Порошенко назвал пропастью между прошлым и будущим "границу" с оккупированной РФ Южной Осетией

Президент Украины Петр Порошенко назвал пропастью линию разграничения с оккупированным Россией Цхинвальским регионом.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, Порошенко, находясь в Грузии с государственным визитом, вместе с грузинским коллегой Гиорги Маргвелашвили посетил линию разграничения с оккупированным Россией Цхинвальским регионом.

Порошенко, в частности, отметил, что Украина поддерживает и делает все возможное для того, чтобы обеспечить суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии.

«Очень важно, что мы сейчас находимся здесь. Это не линия разграничения. Это даже не линия оккупации. Это пропасть между прошлым и будущим», - сказал он в совместном комментарии для СМИ.

По словам президента Украины, люди оказались за колючей проволокой. «Это результат политики Российской Федерации», - подчеркнул он.

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Порошенко добавил, что, с одной стороны, есть цветущий Тбилиси, 5-звездочные отели Батуми, горнолыжные курорты, счастливые люди, инвесторы, экономический рост, безвизовый режим, соглашение об ассоциации. «Что мы видим с той стороны пропасти, которую сделала Российская Федерация? Посмотрите в глаза людей - слезы, гуманитарная катастрофа. Мы видим ситуацию, когда люди не имеют элементарных прав на медицинскую помощь, школу для своих детей, на средства к существованию, и главное - они не имеют никакой надежды, что будет какой-либо прогресс, пока там есть РФ», - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что это дает еще большую мотивацию решительно бороться за восстановление территориальной целостности Грузии и Украины. «Мы будем бороться вместе, чтобы ликвидировать эту колючую проволоку», - подчеркнул он.

В свою очередь президент Грузии отметил, что грузинские власти мотивирует людей с оккупированных территорий посещать свободную Грузию, в которой уровень жизни намного выше. «Никогда украинский и грузинский народы не будут сломлены и будут стойкими», - убежден Маргвелашвили.