Гройсман: на сегодня все больше доказательств, что катастрофа МН17 является спланированным терактом

Премьер-министр Владимир Гройсман отмечает, что на сегодняшний день все больше доказательств, что катастрофа авиарейса МН17 на Донбассе - это спланированный террористический акт. Об этом говорится в заметке на странице премьера в Facebook.

Читайте такжеНидерланды накажут агрессора за трагедию МН17 - Порошенко«Сегодня годовщина страшной трагедии - 17 июля 2014 над Донбассом боевиками был сбит самолет рейса МН17. На борту находились 298 человек, все они погибли. Сотни людей потеряли своих близких», - отметил Гройсман.

Он отметил, что в первые часы и дни после катастрофы ему, как вице-премьер-министру пришлось заниматься организацией расследования этой катастрофы и вывоза тел погибших.

«Это были страшные дни. Мы имели очень много препятствий со стороны террористов. Украинские и международные эксперты, которые работали на месте катастрофы, не имели никаких гарантий безопасности, однако выполняли свою работу. Найти тело каждого погибшего человека и вернуть его близким было нашей обязанностью», - вспоминает премьер.

Гройсман подчеркнул, что очень важно также обеспечить все возможности со стороны Украины для непредвзятого международного расследования.

«Оно еще продолжается, но сегодня уже все больше доказательств, подтверждающих, что катастрофа МН17 - это спланированный террористический акт. Террористический акт, унесший жизни невинных мирных людей. Его исполнители и организаторы должны понести ответственность», - подчеркнул глава правительства.

Он также подчеркнул необходимость всем миром остановить агрессию со стороны России и ее наемников против мирных людей.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

В июле 2015 года РФ наложила вето на создание международного трибунала ООН по делу о катастрофе «Боинга».

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 обнародовала отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей назвали «предварительными».

5 июня 2017 группа журналистов Bellingcat опубликовала на своем сайте исследование, которое подтверждает, что «Бук», которым был сбит самолет, является российским.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

В Совете федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах по атаке на MH17 «не будет легитимным».

7 июля 2017 Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела MH17.