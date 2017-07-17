В Нидерландах откроют "живой мемориал" жертвам рейса МН17

Более двух тысяч родственников жертв катастрофы рейса МН17 соберутся в Нидерландах сегодня, в третью годовщину трагедии, чтобы открыть мемориал, посвященный их близким, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеДоклад Bellingcat: что стало известно о крушении MH17 спустя три годаИнициаторы открытия памятника называют его "живым мемориалом" - всего было посажено 298 деревьев, по числу погибших в катастрофе. Деревья будут окружены подсолнухами, которые расцветают в июле.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима также примут участие на этом мероприятии вместе с другими официальными лицами. Мероприятие состоится в парке Вийфгуйзен вблизи аэропорта Схипхол в Амстердаме. Именно из этого аэропорта вылетел 17 июля 2014 года самолет «Малайзийских авиалиний», который не долетел до точки назначения - Куала-Лумпура.

Как сообщал УНИАН, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек,все они погибли.

В конце сентября 2016 года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена ​​на территорию Украины из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, которое находилось под контролем пророссийских боевиков. К числу подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».