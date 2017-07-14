Что писали иностранные СМИ об Украине: отказ Ryanair и саммит Украина-ЕС (инфографика)

Американская The Washington Post критически отозвалась о слабые шаги украинского руководства по внедрению реформ в Украине. Автор статьи, Мелинда Гаринг, считает, что вместо того, чтобы внедрять крайне необходимые пенсионную, земельную и другие реформы, власть занимается травлей своих политических оппонентов.

Это же издание выступило с критикой ситуации вокруг прекращения авиаперевозчиком Ryanair переговоров относительно выхода на украинский рынок. В своей колонке для вашингтонского издания Максим Эристави, украинский независимый журналист, раскритиковал украинское правительство за нежелание проводить реформы внутри страны, что привело к конфликтной ситуации с Ryanair.

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Однако, одна из передовых газет Франции Le Figaro, отметила прогресс в экономических и политических реформах в Украине, которые позволяют Киеву все увереннее смотреть в сторону перспективы членства в ЕС.