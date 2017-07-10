За реформы нельзя голосовать без общественного обсуждения - Хомутынник

Медицинская, пенсионная, судебная и земельная правительственные реформы должны пройти широкое общественное обсуждение. А значит голосования за эти реформы целесообразно перенести на осень.

Об этом, во время заседания Согласительного совета руководителей фракций парламента, в понедельник заявил руководитель депутатской группы «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник.

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Он отметил, что традиционно во время последней пленарной недели сессии Верховной Рады, власть пытается принять в парламенте все важные для себя решения.

«Это уже становится, такой, традицией для парламента когда в последнюю сессионную неделю ставятся на голосование те законопроекты, которые власть пытается продавить любым путем. Но все нововведения, особенно такие общественно важные как медицинская, пенсионная, земельная и судебная реформы, должны обязательно проходить широкое предварительное обсуждение с общественностью. Ведь это те законодательные акты, которые фактически закладывают фундамент, на 10-летие. Иначе – люди не понимают, какие именно изменения предлагает власть, и любые инициативы воспринимают со страхом. Реформы должны быть понятны и направлены на повышение уровня жизни украинцев», – сказал Виталий Хомутынник.

Он отметил, что украинской власти целесообразно было бы поучиться качества подготовки, внедрения и обсуждения реформ в странах Европейского союза и США.

«К сожалению, в нашей практике, мы не перенимаем опыт европейских стран и США, где те же инициативы рассматриваются годами. Где проводится общественное обсуждение, круглые столы, дискуссии, дебаты. Например, медицинская реформа в США. На подготовку, обсуждение и принятие этой реформы понадобилось почти два года. И об этой реформе знают не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире», – подчеркнул руководитель депутатской группы «Партия «Відродження».