Порошенко сожалеет, что Рада не сняла неприкосновенность со всех предлагаемых ГПУ депутатов

Президент Петр Порошенко сожалеет, что не со всех депутатов, на которых были внесены представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности в Верховную Раду, сняли неприкосновенность. Об этом Порошенко сообщил во время выступления на Львовском бронетанковом заводе.

Читайте такжеГПУ завтра попросит суд избрать Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей«Они (правоохранительные органы - УНИАН) сейчас демонстрируют решительные шаги и достижения в борьбе с коррупцией. На этой неделе вы это увидели в парламенте, когда, к сожалению, не со всех, но сняли неприкосновенность», - заявил он.

«Никогда в истории Украины такого не было, когда, в том числе, из фракций коалиции принимается решение о снятии неприкосновенности и предъявлении подозрения. Ни у кого не будет зонтика, если он коррупционер», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада не смогла дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея и лишила депутатской неприкосновенности народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.

Также Верховная Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности заместителя председателя фракции Радикальной партии Андрея Лозового.

Кроме того, депутаты лишили депутатской неприкосновенности, но отказались дать согласие на задержание и арест Максима Полякова («Народный фронт») и исключенного из состава фракции «Блок Петра Порошенко» Борислава Розенблата.

13 июля Верховная Рада дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.