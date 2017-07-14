Введение визового режима с РФ не даст Украине того эффекта, "к которому мы стремимся" - Климкин

Введение визового режима с РФ не даст Украине того эффекта, “которому мы стремимся”, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов, когда будет введен визовый режим с РФ.

По словам Климкина, “обыкновенное введение виз” не даст того эффекта, “к которому мы стремимся”.

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“Наоборот, он создаст значительные проблемы в контексте того, что Россия воспользуется этими проблемами. Воспользуется для того, чтобы делать как провокации, так и сознательную политику ограничения для граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории, на территории оккупированного Крыма, передвигаться на территории Украины”, - пояснил министр.

Как сказал Климкин, поэтому после детального анализа было принято решение Совета национальной безопасности и обороны относительно создания интегрированной системы, и этими мерами предусмотрено “снятие биометрических данных с иностранцев и лиц без гражданства и эффективный контроль передвижения по территории Украины и другие мероприятия”.

“Эта система будет осуществляться постепенно, стадия за стадией, а обычное введение виз не даст нам такого эффекта, к которому мы стремимся”, - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня в Министерстве юстиции заявили, что Украина готова к введению визового режима с РФ, но необходимо политическое решение.

10 июля секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что биометрический контроль для иностранцев на границе должен заработать не позднее 1 января 2018 года. Он сказал, что для россиян будет введена электронная система предварительной регистрации. По словам Турчинова, Украина вводит биометрический контроль для иностранцев, чтобы диверсанты не пересекали границу по подставным документам.