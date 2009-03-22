Литвин считает выборы в Тернополе сфальсифицированными

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что результаты выборов в Тернопольский облсовет были сфальсифицированы и побаивается, что то же самое состоится и на следующих выборах по всей Украине.

Об этом он заявил сегодня в эфире на телеканале ICTV.

По его словам, «если общество проглотит то, что произошло в Тернополе, то вполне очевидно, что выборы не нужно проводить». «За нас решат, каким должен быть результат», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что результаты достаточно шокирующие, поскольку на порядок отличаются от результатов социологических опросов. «Поэтому, если спокойно люди восприняли обман, то сегодня этим соблазняют тех, кто этим занимается, чтобы накинуть на страну эту практику подделки выборов, в том числе через массовый вброс бюллетеней», - сказал председатель ВР.

При этом он утверждает, что на выборах в Тернопольской области было вброшено бюллетеней в пределах 20%.

В то же время, В.ЛИТВИН убежден, что результаты выборов уже не могут быть отменены. «Нужно просто сделать вывод и не кричать о наличии демократии в стране», - отметил он.